    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Болельщиков "Кайрата" больше: что происходит на стадионе в Алматы за час до старта матча с "Реалом"

      Опубликовано:

      Болельщики "Кайрата"
      Болельщики "Кайрата". Фото: NUR.KZ/Александр Бокулев

      Через час начнется исторический матч "Кайрата" против мадридского "Реала" в рамках Лиге чемпионов УЕФА. Корреспондент NUR.KZ ведет репортаж с Центрального стадиона в Алматы.

      За час до начала матча болельщиков на территории стадиона становилось все больше. Но параллельно растет и очередь на вход. Те, кто приехал раньше, отмечают, что зашли довольно комфортно и быстро, за 10-15 минут.

      Яркие болельщики приехали в Алматы ради матча со всего Казахстана. Например, один из зрителей прибыл вместе с сыном из Кызылорды и украсил лицо символикой "Кайрата" и государственного флага.

      А болельщик Ерболсын с другом на машине приехал из Астаны.

      "Дорога занял около десяти часов. Приехали специально к матчу, выехали пораньше. Атмосфера очень нравится, ожидания хорошие. Для "Кайрата" матч с "Реалом" - уже победа. Но и мы ждем победу. Болеем, конечно, за "Кайрат" - это строго. Процесс входа организовали хорошо, турникеты сделали удобно. Почти стометровую очередь мы преодолели за пять минут", - поделился Ерболсын.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      И на болельщике, и на его друге надеты футболки "Кайрата" с фамилией 17-летнего Дастана Сатпаева - молодой звезды команды.

      "Это главный талант Казахстана. Надеюсь, что ему по силам забить "Реалу". У него есть видение поля, он уже играет как опытный футболист", - сказал Ерболсын про казахстанского нападающего.

      Активно на стадионе работают и волонтеры. По их словам, люди активно обращаются за помощью. Самая популярная просьба на данный момент - сделать фото на фоне стадиона. При этом болельщиков "Кайрата", по оценке волонтеров, больше, а в символике "Реала" в основном иностранцы.

      Огромный спрос наблюдается и на официальные шарфы клуба, выпущенные специально к матчу. Накануне игры корреспонденту NUR.KZ сообщили, что партия насчитывает 8 тыс. штук. Почти половина была реализована еще в понедельник, остальное активно продается уже перед матчем. Стоимость такого шарфа - 5 тыс. тенге. Общая выручка "Кайрата" на атрибутике станет понятна позднее, но уже ясно, что матч с "Реалом" исторический и в этом контексте.

      Добавим, что к этой минут футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов.

      Также мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

