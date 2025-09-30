Опубликованы стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов

Футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча второго тура общего этапа главного еврокубка пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. С капитанской повязкой "Кайрат" на поле выведет белорусский защитник Александр Мартынович. Команда будет играть в желто-черной форме. Главный тренер хозяев — казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

Полностью стартовый состав "Кайрата" выглядит так:

Вратарь: Шерхан Калмурза (№82);

Защитники: Еркин Тапалов (№20), Александр Мартынович (№14, капитан), Егор Сорокин (№80), Луиш Мата (№3);

Полузащитники: Александр Мрынский (№24), Дамир Касабулат (№4), Офри Арад (№15), Валерий Громыко (№55);

Нападающие: Жоржинью (№7), Дастан Сатпаев (№9).

Капитаном "Реала" будет бразильский вингер Винисиус Жуниор. Возглавляет команду испанец Хаби Алонсо.

Полностью стартовый состав "Реала" выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа (№1);

Защитники: Фран Гарсия (№20), Давид Алаба (№4), Дин Хейсен (№24), Рауль Асенсио (№17);

Полузащитники: Винисиус Жуниор (№7, капитан), Орельен Тчуамени (№14), Дани Себальос (№19), Франко Мастантуоно (№30);

Нападающие: Килиан Мбаппе (№10), Арда Гюлер (№15).

Ранее мы о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.