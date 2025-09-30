jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Опубликованы стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Футболисты Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор (слева направо)
      Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор (слева направо). Фото: Angel Martinez/Getty Images

      Футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

      Встреча второго тура общего этапа главного еврокубка пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. С капитанской повязкой "Кайрат" на поле выведет белорусский защитник Александр Мартынович. Команда будет играть в желто-черной форме. Главный тренер хозяев — казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

      Полностью стартовый состав "Кайрата" выглядит так:

      Вратарь: Шерхан Калмурза (№82);

      Защитники: Еркин Тапалов (№20), Александр Мартынович (№14, капитан), Егор Сорокин (№80), Луиш Мата (№3);

      Полузащитники: Александр Мрынский (№24), Дамир Касабулат (№4), Офри Арад (№15), Валерий Громыко (№55);

      Нападающие: Жоржинью (№7), Дастан Сатпаев (№9).

      Капитаном "Реала" будет бразильский вингер Винисиус Жуниор. Возглавляет команду испанец Хаби Алонсо.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      Полностью стартовый состав "Реала" выглядит так:

      Вратарь: Тибо Куртуа (№1);

      Защитники: Фран Гарсия (№20), Давид Алаба (№4), Дин Хейсен (№24), Рауль Асенсио (№17);

      Полузащитники: Винисиус Жуниор (№7, капитан), Орельен Тчуамени (№14), Дани Себальос (№19), Франко Мастантуоно (№30);

      Нападающие: Килиан Мбаппе (№10), Арда Гюлер (№15).

      Ранее мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

