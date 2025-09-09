Удаления, разгром, голы Кейна и Мбаппе: сборные Англии и Франции одержал победы в отборе ЧМ-2026
Опубликовано:
В ночь с 9 на 10 сентября по казахстанскому времени прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Сборная Англии в рамках шестого тура группы K на выезде разгромила Сербию со счетом 5:0. Забитыми мячами в Белграде отметились нападающие Харри Кейн (33 минута) и Маркус Рэшфорд (90), реализовавший пенальти, а также вингер Нони Мадуэке (35) и защитники Эзри Конса (52) и Марк Гехи (75). Хозяева поля завершали матч в меньшинстве из-за удаления защитника Николы Миленковича (72).
Победа позволила англичанам набрать максимальные 15 очков и закрепиться во главе группы К. Сербы с семью баллами после четырех матчей идут на третьей позиции, отставая также от албанцев, у которых восемь баллов после пяти встреч.
Сборная Франции во втором туре группы D в Париже одержала волевую победу над Исландией со счетом 2:1. Гости вышли вперед благодаря голу форварда Андри Гудьонсена (21), но затем у хозяев отличились нападающий и капитан Килиан Мбаппе (45), реализовавший пенальти, и вингер Брэдли Барколя (62). При этом французы завершали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Орельена Тчуамени (68).
Победа позволила "трехцветным" набрать максимальные шесть очков и единолично возглавить группу. Исландцы с тремя баллами идут вторыми, опережая Азербайджан и Украину, у которых по одному очку.
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:
- Армения — Ирландия. 2:1 (группа F)
- Венгрия — Португалия. 2:3 (группа F)
- Сербия — Англия. 0:5 (группа К)
- Албания — Латвия. 1:0 (группа К)
- Азербайджан — Украина. 1:1 (группа D)
- Франция — Исландия. 2:1 (группа D)
- Кипр — Румыния. 2:2 (группа Н)
- Босния и Герцеговина — Австрия. 1:2 (группа Н)
- Норвегия — Молдова. 11:1 (группа I)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
