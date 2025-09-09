Удаления, разгром, голы Кейна и Мбаппе: сборные Англии и Франции одержал победы в отборе ЧМ-2026

В ночь с 9 на 10 сентября по казахстанскому времени прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Англии в рамках шестого тура группы K на выезде разгромила Сербию со счетом 5:0. Забитыми мячами в Белграде отметились нападающие Харри Кейн (33 минута) и Маркус Рэшфорд (90), реализовавший пенальти, а также вингер Нони Мадуэке (35) и защитники Эзри Конса (52) и Марк Гехи (75). Хозяева поля завершали матч в меньшинстве из-за удаления защитника Николы Миленковича (72).

Победа позволила англичанам набрать максимальные 15 очков и закрепиться во главе группы К. Сербы с семью баллами после четырех матчей идут на третьей позиции, отставая также от албанцев, у которых восемь баллов после пяти встреч.

Сборная Франции во втором туре группы D в Париже одержала волевую победу над Исландией со счетом 2:1. Гости вышли вперед благодаря голу форварда Андри Гудьонсена (21), но затем у хозяев отличились нападающий и капитан Килиан Мбаппе (45), реализовавший пенальти, и вингер Брэдли Барколя (62). При этом французы завершали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Орельена Тчуамени (68).

Победа позволила "трехцветным" набрать максимальные шесть очков и единолично возглавить группу. Исландцы с тремя баллами идут вторыми, опережая Азербайджан и Украину, у которых по одному очку.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

