Рекордный гол Роналду помог сборной Португалии одержать вторую победу в квалификации ЧМ-2026
Мужская сборная Португалии по футболу одержала домашнюю победу над Венгрией в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура группы F. Матч прошел на "Пушкаш Арене" в Будапеште и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
У португальцев по мячу забили полузащитник Бернарду Силва (36 минута), форвард и капитан команды Криштиану Роналду (58), реализовавший пенальти, а также защитник Жоау Канселу (86). В составе хозяев поля дубль оформил нападающий Барнабаш Варга (21, 84).
Победа стала для португальцев второй в отборочном цикле. С максимальными шестью очками команда возглавляет таблицу. Венгры с одним баллом идут третьими, опережая Ирландию по дополнительным показателям. Вторую позицию с тремя очками занимают армяне.
Роналду же обновил собственный рекорд по числу голов за национальную сборную (141). Также он догнал гватемальца Карлоса Руиса, вместе с которым имеет лучший показатель по числу забитых мячей в квалификационных турнирах ЧМ (39).
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:
- Армения — Ирландия. 2:1 (группа F)
- Венгрия — Португалия. 2:3 (группа F)
- Сербия — Англия. 0:5 (группа К)
- Албания — Латвия. 1:0 (группа К)
- Азербайджан — Украина. 1:1 (группа D)
- Франция — Исландия. 2:1 (группа D)
- Кипр — Румыния. 2:2 (группа Н)
- Босния и Герцеговина — Австрия. 1:2 (группа Н)
- Норвегия — Молдова. 11:1 (группа I)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
