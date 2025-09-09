Рекордный гол Роналду помог сборной Португалии одержать вторую победу в квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Португалии по футболу одержала домашнюю победу над Венгрией в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы F. Матч прошел на "Пушкаш Арене" в Будапеште и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

У португальцев по мячу забили полузащитник Бернарду Силва (36 минута), форвард и капитан команды Криштиану Роналду (58), реализовавший пенальти, а также защитник Жоау Канселу (86). В составе хозяев поля дубль оформил нападающий Барнабаш Варга (21, 84).

Победа стала для португальцев второй в отборочном цикле. С максимальными шестью очками команда возглавляет таблицу. Венгры с одним баллом идут третьими, опережая Ирландию по дополнительным показателям. Вторую позицию с тремя очками занимают армяне.

Роналду же обновил собственный рекорд по числу голов за национальную сборную (141). Также он догнал гватемальца Карлоса Руиса, вместе с которым имеет лучший показатель по числу забитых мячей в квалификационных турнирах ЧМ (39).

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

