Пять голов Холанда и крупнейшее поражение в истории: Норвегия разгромила Молдову со счетом 11:1
Мужская сборная Норвегии по футболу одержала разгромную домашнюю победу над Молдовой в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках шестого тура группы I. Матч прошел на стадионе "Уллевол" в Осло и завершился со счетом 11:1 в пользу хозяев поля.
Пента-трик оформил нападающий Эрлинг Холанд (11, 36, 43, 52 и 83 минуты), покер — полузащитник Тело Осгор (68, 76, 79 и 90+1), один из мячей забивший с пенальти. Еще по голу занесли себе в актив хавбек Феликс Хорн Мюре (6) и полузащитник и капитан команды Мартин Эдегор (45+1). Защитник норвежцев Лео Эстигор срезал мяч в собственные ворота (74).
Как информирует портал Transfermarkt, это поражение стало крупнейшим в истории сборной Молдовы. У норвежцев же была одна победа с разницей в 12 мячей — в товарищеском матче с Финляндией в 1946 году (12:0).
Скандинавская команда с максимальными 15 очками после пяти игр возглавляет таблицу группы I. Молдаване без набранных баллов занимают последнее пятое место, лишившись шансов на прямое попадание на ЧМ-2026.
Таблица группы I:
- Норвегия — 15 очков (5 матчей)
- Италия — 9 (4)
- Израиль — 9 (5)
- Эстония — 3 (5)
- Молдова — 3 (5)
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:
- Армения — Ирландия. 2:1 (группа F)
- Венгрия — Португалия. 2:3 (группа F)
- Сербия — Англия. 0:5 (группа К)
- Албания — Латвия. 1:0 (группа К)
- Азербайджан — Украина. 1:1 (группа D)
- Франция — Исландия. 2:1 (группа D)
- Кипр — Румыния. 2:2 (группа Н)
- Босния и Герцеговина — Австрия. 1:2 (группа Н)
- Норвегия — Молдова. 11:1 (группа I)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
