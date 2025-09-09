Пять голов Холанда и крупнейшее поражение в истории: Норвегия разгромила Молдову со счетом 11:1

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала разгромную домашнюю победу над Молдовой в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура группы I. Матч прошел на стадионе "Уллевол" в Осло и завершился со счетом 11:1 в пользу хозяев поля.

Пента-трик оформил нападающий Эрлинг Холанд (11, 36, 43, 52 и 83 минуты), покер — полузащитник Тело Осгор (68, 76, 79 и 90+1), один из мячей забивший с пенальти. Еще по голу занесли себе в актив хавбек Феликс Хорн Мюре (6) и полузащитник и капитан команды Мартин Эдегор (45+1). Защитник норвежцев Лео Эстигор срезал мяч в собственные ворота (74).

Как информирует портал Transfermarkt, это поражение стало крупнейшим в истории сборной Молдовы. У норвежцев же была одна победа с разницей в 12 мячей — в товарищеском матче с Финляндией в 1946 году (12:0).

Скандинавская команда с максимальными 15 очками после пяти игр возглавляет таблицу группы I. Молдаване без набранных баллов занимают последнее пятое место, лишившись шансов на прямое попадание на ЧМ-2026.

Таблица группы I:

Норвегия — 15 очков (5 матчей) Италия — 9 (4) Израиль — 9 (5) Эстония — 3 (5) Молдова — 3 (5)

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 сентября:

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

