Азербайджан и Украина не выявили победителя в матче отбора ЧМ-2026, Армения одержала первую победу
Опубликовано:
Во вторник, 9 сентября, прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года среди мужских команд в зоне УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
В первом слоте игрового дня состоялись две встречи. Сборные Азербайджана и Украины в Баку не выявили победителя, оформив ничью со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу полузащитника Георгия Судакова (51 минута), а хозяева отыгрались усилиями хавбека и капитана Эмина Махмудова (72), который реализовал пенальти.
Ничья позволила обеим командам набрать по первому очку в отборочном цикле. Также в группе D выступают Исландия и Франция, которые позднее проведут очный матч второго тура.
В другой игре вторника сборная Армении на домашнем стадионе в Ереване одержала победу над Ирландией со счетом 2:1. У хозяев поля отличились Эдуард Сперцян (45+1), реализовавший пенальти, и Грант-Леон Ранос (51). Единственный мяч гостей забил Эван Фергюсон (57).
Победа позволила сборной Армении набрать три очка и догнать Португалию, у которой есть в запасе игра с Венгрией. Ирландцы замыкают таблицу группы F с одним баллом. Также одно очко пока у венгров.
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
