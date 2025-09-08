Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Англии в квалификации Евро-2027

Мужская молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) потерпела домашнее поражение от Англии в отборе чемпионата Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы D. Матч прошел на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты до перерыва. Сначала отличился полузащитник лондонского "Арсенала" Итан Нванери (18 минута), а окончательный счет установил хавбек и капитан англичан Джоб Беллингем, на клубном уровне выступающий за дортмундскую "Боруссию".

Для сборной Казахстана это первое поражение в нынешнем отборочном цикле. Ранее команда обыграла Андорру со счетом 1:0. Таким образом, с тремя очками казахстанцы занимают предпоследнее пятое место.

Для англичан это был первый матч в квалификации. С тремя баллами команда возглавляет таблицу по дополнительным показателям.

Турнирное положение группы D на момент публикации:

Англия — 3 очка (1 матч) Ирландия — 3 (1) Словакия — 3 (1) Молдова — 3 (2) Казахстан — 3 (2) Андорра — 0 (3)

Напрямую на чемпионат Европы 2027 года выйдут победители всех девяти групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Остальные сборные, которые финишируют вторыми, примут участие в стыковых матчах. Всего на Евро-2027 сыграют 16 команд, в том числе хозяева турнира Албания и Сербия.

Сборная Казахстана следующий отборочный матч проведет 9 октября, когда на выезде встретится с Андоррой.

Напомним, днем ранее взрослая национальная команда потерпела разгромное поражение от Бельгии и лишилась шансов напрямую выйти на чемпионат мира 2026 года. После этого Али Алиев заявил об отставке с поста главного тренера. На его решение позднее отреагировал президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров.

