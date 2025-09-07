Али Алиев объявил об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил о решении покинуть свой пост, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

Национальная команда на выезде проиграла Бельгии со счетом 0:6 в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Это четвертое подряд поражение и крупнейшее под руководством Алиева.

"Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. Здесь никто из футболистов не заслужил... Все на себя беру. Напишу [заявление], подам в отставку. По приезде сразу сообщу президенту и руководству [Казахстанской федерации футбола]", — сказал Алиев после матча и покинул зал для пресс-конференции .

Сборная Казахстана за пять квалификационных игр набрала три очка и идет на предпоследней четвертой позиции в группе J. Команда лишилась шансов напрямую выйти на чемпионат мира, но математически сохраняет возможность занять второе место и попасть в стыковые матчи.

44-летний Алиев в январе был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана вскоре после отставки россиянина Станислава Черчесова. В мае казахстанский специалист занял полноценную должность. Под его руководством национальная команда с учетом товарищеских матчей одержала две победы при шести поражениях.

