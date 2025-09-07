jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:6 проиграла Бельгии в отборе на чемпионат мира

      Опубликовано:

      Матч сборных Бельгии и Казахстана по футболу в отборе ЧМ-2026
      Матч сборных Бельгии и Казахстана по футболу. Фото: VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images

      Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от Бельгии в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках шестого тура группы J. Матч прошел на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе и завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

      По дублю оформили полузащитник Кевин де Брюйне (42 и 84 минуты) и нападающий Жереми Доку (44, 60). Еще по мячу забили хавбек Николас Раскин (51), для которого гол стал дебютным в составе сборной Бельгии, и защитник Тома Менье (87).

      За весь матч "красные дьяволы" нанесли 34 удара, в том числе 14 в створ ворот. Голкипер сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен сделал восемь сейвов. Сами гости выполнили пять ударов, в том числе два в створ.

      Казахстанцы потерпели четвертое подряд поражение и крупнейшее под руководством Али Алиева. С тремя очками после пяти матчей команда занимает четвертую строчку в квалификации ЧМ-2026, опережая только представителей Лихтенштейна, которые уступили во всех встречах.

      Бельгийцы же с десятью баллами после четырех игр поднялись на вторую позицию, сместив по дополнительным показателям Северную Македонию. Возглавляет таблицу сборная Уэльса, которая набрала 11 очков за пять матчей.

      Казахстанцы потеряли шансы на прямой выход на ЧМ-2026, чего добьются победители всех 12 групп. У команды остаются математические шансы занять второе место, которое позволит принять участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

      UPD: после разгрома от Бельгии Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

