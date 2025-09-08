Президент Казахстанской федерации футбола высказался об отставке Али Алиева

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров прокомментировал заявление Али Алиева об отставке с поста главного тренера национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на BAQ.KZ.

7 сентября мужская сборная Казахстана по футболу крупно проиграла (0:6) на выезде команде Бельгии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Сразу после матча рулевой отечественного коллектива заявил об отставке. Его решение прокомментировал руководитель КФФ Марат Омаров.

"В целом он свою задачу выполнил в части омоложения коллектива. Средний возраст команды - 25-26 лет. Но все-таки результаты оставляют желать лучшего. Поэтому по приезде будем принимать кадровые решения. Я буду принимать решения по его приезде уже. Будем разговаривать", - сказал Омаров в кулуарах Правительства.

44-летний Алиев в январе был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана вскоре после отставки россиянина Станислава Черчесова. В мае казахстанский специалист занял полноценную должность. Под его руководством национальная команда с учетом товарищеских матчей одержала две победы при шести поражениях.

