Футбол, отборочный матч ЧМ-2026 Казахстан — Уэльс: прямая трансляция, время начала

В четверг, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет четвертый матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой с Уэльсом.

Во сколько начнется матч?

Игра пятого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это вторая домашняя игра для национальной сборной в нынешнем отборочном цикле.

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, все билеты на матч проданы. В акимате Астаны предупредили жителей в преддверии игры.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 114-й строчке, тогда как Уэльс занимает 31-ю.

Что касается раскладов в группе, то соперники провели разное количество матчей. Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0) и дома уступили Северной Македони (0:1). Теперь команда с тремя очками занимает четвертую позицию. Ниже только Лихтенштейн, который не набрал ни балла.

Валлийцы же, помимо Казахстана, дома победили Лихтенштейн (3:0). На выезде британская команда сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и уступила Бельгии (3:4). С семью очками сборная Уэльса идет на втором месте, отставая только от македонцев (восемь). Бельгийцы с четырьмя баллами после двух матчей занимают третью позицию.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Уэльса можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у соперников будет возможность сделать по пять замен.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Али Алиев объяснил, почему ближайшие матчи пропустит лучший бомбардир в истории команды Бахтиер Зайнутдинов. Под вопросом участие в игре с Уэльсом еще нескольких футболистов.

Кто тренирует сборную Казахстана?

В январе исполняющим обязанности главного тренера стал 44-летний казахстанский специалист Али Алиев. В мае он занял полноценную должность. Его визави и коллега из сборной Уэльса — 46-летний валлиец Крейг Беллами.

