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Сборная Казахстана по футболу официально получила нового главного тренера

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Мужская сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появилась информация о "комплексных изменениях в структуре национальных и юношеских сборных команд", передает NUR.KZ.

В организации объяснили кадровые новости "переходом к новому этапу развития". Официально объявлено о нескольких назначениях, в том числе на посту главного тренера мужской сборной Казахстана. Али Алиев полноценно занял этот пост, избавившись от приставки "исполняющий обязанности".

Полностью список назначений выглядит так:

  • Геннадий Скуртул – технический директор КФФ;
  • Руслан Балтиев – директор департамента национальных сборных КФФ;
  • Али Алиев – главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу;
  • Денис Мамонов – старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу (U-21);
  • Кирилл Кекер – старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-19);
  • Бауыржан Сагындык – старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17);
  • Мадияр Кембилов – главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу;
  • Жанна Мальгаждарова – старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-19);
  • Юлия Мамонова – старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-17).

Также в КФФ анонсировали, что в начале 2026 года будет представлена новая стратегия технического развития футбола в Казахстане, которая коснется мужского, женского, молодежного и юношеского футбола.

"Казахстанский футбол вступает в фазу системного обновления, ориентированного на построение единой вертикали подготовки, укрепление координации между сборными и повышение их конкурентоспособности. Все изменения реализуются в соответствии с принципами открытости, профессионализма и нацеленности на долгосрочный результат", – говорится в сообщении.

Кроме того, в КФФ поблагодарили специалистов, которые ранее занимали соответствующие должности в структуре казахстанского футбола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2247489-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-oficialno-poluchila-novogo-glavnogo-trenera/