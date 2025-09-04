Акимат Астаны предупредил жителей перед матчем Казахстана с Уэльсом
Жителей Астаны предупредили об ограничениях для транспорта из-за отборочного матча чемпионата мира между сборными Казахстана и Уэльса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
В акимате столицы напомнили, что сегодня в 19:00 на стадионе "Астана Арена" состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сыграют сборные Казахстана и Уэльса.
"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения матча будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена", со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка".
Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матча и сохранятся до его завершения. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки", - сказано в сообщении.
Накануне в сборной Казахстана сделали заявление о травмированных и новом капитане перед матчем с Уэльсом.
Добавим, в марте мужская сборная Казахстана по футболу с выездного поражения от Уэльса стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.
