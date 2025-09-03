"На одной ноге": Али Алиев — об отсутствии Бахтиера Зайнутдинова в матче против Уэльса

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал травму лучшего бомбардира команды Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент NUR.KZ.

Рулевой сборной отметил, что Зайнутдинов замотивирован и психологически готов сыграть за сборную, но при этом ему необходимо время для восстановления после травм.

"Нужно объединиться и поддержать Бахтиера. Когда было сложно, в сборной он всегда был на передовой. Лучшим бомбардиром является. Я был в Москве и разговаривал с Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером ФК "Динамо" - прим. ред.) и самим Бахтиером. Он рвется даже на одной ноге и с операционного стола готов приехать и поддержать сборную. Он выходит на поле и не щадит себя, а его мышцы не готовы к такой нагрузке. Ему надо набрать микро-цикл, который для него сделал испанский физиотерапевт при подготовке в "Динамо". Если он не пройдет этот цикл, у него все время будут травмы и он будет мучиться мышцами. Поэтому мы приняли решение тренерское, что он пока не готов", - заявил Алиев.

Ранее мы рассказывали, что в Астане прошла пресс-конференция национальной сборной Казахстана по футболу перед домашним матчем против команды Уэльса в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

В ходе общения с журналистами главный тренер сборной Али Алиев рассказал о состоянии игроков перед предстоящим матчем.

