Казахстанская команда одержала победу в отборе Лиги чемпионов УЕФА

Казахстанский футбольный клуб "БИИК Шымкент" одержал победу во втором матче отборочного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива в матче за третье место отборочного раунда главного клубного чемпионата Европы был словацкий "Спартак Миява".

Встреча завершилась победой футболисток из Казахстана со счетом 2:1.

Первый гол был открыт во втором тайме на 57-й минуте. Автором забитого мяча стала форвард словацкой команды Андреа Богорова. Затем на 64-й минуте Бибигуль Нурушева сравняла положение команд. Точку в матче в добавленное время поставила Кетрин Роджерс.

Таким образом, благодаря этой победе «БИИК-Шымкент» сыграет в первом отборочном раунде Кубка Европы. Соперник будет известен 31 августа.

