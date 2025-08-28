"Вдруг Мбаппе прочитает": казахстанцы атаковали аккаунт мадридского клуба "Реал" в Instagram
Опубликовано:
После состоявшейся жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов, жители Казахстана массово оставляют комментарии под постами клуба "Реал Мадрид" в Instagram, передает NUR.KZ.
Болельщики футбола из Казахстана буквально "атаковали" страницу клуба "Реал" из Мадрида после жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. После того, как клуб назвал имена своих соперников, в комментариях видны лишь сообщения казахстанцев.
Многие жители нашей страны просто пишут, что рады будут увидеть игроков в Алматы, другие оставляют эмодзи с символикой клуба и флагом Казахстана. Другие пишут названия городов и устраивают перекличку, а также в шутку предлагают услуги такси и свои квартиры в аренду.
"Приезжайте в Алматы основным составом", "Павлодар-Экибастуз, 2 места", "Продам билет", "Если "Кайрат" победил "Реал", то бреюсь налысо", "Впервые желаю "Реалу" проиграть", "Админ, почему пост на английском, а не казахском?", "Кандыага-Актобе, осталось одно место", "Если я напишу комментарий, вдруг Мбаппе прочитает (звезда "Реала" Килиан Мбаппе - прим.ред.), - пишут казахстанцы.
Вскоре пресс-служба клуба опубликовала пост уже на другую тематику, но казахстанцы продолжили писать и там.
"Пиши на казахском", "Добро пожаловать в страну Великой степи", "Кайрат победит 6:0", - пишут болельщики нашей страны.
Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".
Также мы писали, что в Сети публиковали кадры с реакцией игроков "Кайрата" на итоги жеребьевки в групповом этапе Лиги чемпионов. Игроки обрадовались будущему матчу с мадридским "Реалом".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Реакцию игроков "Кайрата" на будущий матч с "Реалом" во время жеребьевки сняли на видео
- "Кайрат" сыграет с "Реалом" в Алматы в рамках Лиги чемпионов
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2280249-vdrug-mbappe-prochitaet-kazahstancy-atakovali-akkaunt-madridskogo-kluba-real/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах