"ПСЖ" по пенальти обыграл "Тоттенхэм" и впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали победу над английским "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра за первый еврокубковый трофей нового сезона прошла на стадионе "Блюэнерджи" в итальянском городе Удине. Парижане участвовали в матче на правах действующих победителей Лиги чемпионов, лондонцы — Лиги Европы. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2.

Первый гол забил нидерландский защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен (39 минута), который добил мяч в ворота после отскока от перекладины. После перерыва отличился еще один игрок обороны Кристиан Ромеро (48). Аргентинский капитан лондонцев головой замкнул навес испанского защитника Педро Порро.

Отставание "ПСЖ" в концовке сократил южнокорейский форвард Ли Кан Ин (85), который после передачи португальского полузащитника Витиньи точно пробил в дальний нижний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Сравняли счет парижане в компенсированное время, когда португальский нападающий Гонсалу Рамуш головой замкнул навес французского вингера Усмана Дембеле (90+4).

По регламенту при ничьей соперники провели серию пенальти без дополнительного времени. Команды выполнили по пять попыток. Парижане забили четырежды, лондонцы — трижды.

Таким образом, "ПСЖ" впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее французская команда боролась за этот трофей в 1996 году, но по сумме двух матчей проиграла итальянскому "Ювентусу" (Турин) со счетом 2:9. "Тоттенхэм" же впервые претендовал на Суперкубок УЕФА.

Напомним, в преддверии минувшей встречи в "ПСЖ" разразился скандал вокруг Джанлуиджи Доннаруммы. В итоге итальянец, который в прошлом сезоне был основным голкипером, объявил об уходе из клуба. Ворота команды в матче за Суперкубок УЕФА защищал француз Люка Шевалье, который перешел в "ПСЖ" в летнее трансферное окно. В серии пенальти он отразил удар ван де Вена.

