      Провели подряд дней с нами

      Суперкубок УЕФА 2025 года: где смотреть матч "ПСЖ" — "Тоттенхэм"

      Опубликовано:

      Трофей Суперкубка УЕФА по футболу
      Трофей Суперкубка УЕФА. Фото: Tullio Puglia/UEFA via Getty Images

      В среду, 13 августа, французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Тоттенхэм Хотспур" встретятся в матче за Суперкубок УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед этой игрой.

      Во сколько начнется матч?

      Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Блюэнерджи" в итальянском городе Удине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (в полночь с 13 на 14 августа по часовому поясу Казахстана).

      Где смотреть матч?

      Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится видеообзор ярких моментов.

      Кто играет за Суперкубок УЕФА?

      Как и сказано выше, первый клубный трофей нового международного сезона в зоне УЕФА оспорят парижский "ПСЖ" и лондонский "Тоттенхэм". Они получили эту возможность на правах действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

      "Тоттенхэм" впервые в истории сыграет за Суперкубок УЕФА. "ПСЖ" ранее боролся за этот титул в 1996 году, но потерпел поражение от итальянского "Ювентуса" (Турин).

      Кто самые дорогие футболисты команд?

      У "ПСЖ" лидерство по трансферной стоимости делят трое игроков. В 90 млн евро на рынке оцениваются французские форварды Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а также грузинский вингер Хвича Кварацхелии.

      У "Тоттенхэма" в лидерах по этому показателю тоже трое футболистов. В 50 млн евро оцениваются аргентинский и нидерландский защитники Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен, а также шведский полузащитник Деян Кулусевски, который из-за травмы не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

      Кто тренирует "ПСЖ" и "Тоттенхэм"?

      Французскую команду возглавляет испанский специалист Луис Энрике. Его визави и коллега из "Тоттенхэма" — датский тренер Томас Франк, который пришел в лондонский клуб в июне.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

