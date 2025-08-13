Тренер "Слована" в раздевалке поздравил "Кайрат" с исторической победой в Лиге чемпионов (видео)
Главный тренер словацкого футбольного клуба "Слована" Владимир Вайсс после поражения от казахстанского "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА поздравил алматинцев с победой, передает NUR.KZ.
Алматинский "Кайрат" одержал победу по пенальти в двухматчевом противостоянии против братиславского "Слована" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, казахстанский коллектив вышел в раунд плей-офф.
С успешным результатом казахстанскую команду зашел поздравить главный тренер "Слована" Владимир Вайсс. Специалист прошелся по раздевалке и пожал руки всем футболистам алматинского клуба. Видео с поздравлением на своей официальной странице в Instagram опубликовал "Кайрат".
Напомним, Владимир Вайсс долгое время возглавлял "Кайрат". Он был наставником желто-черных с 2013 по 2016 гг.
Ранее, нынешний рулевой алматинцев Рафаэль Уразбахтин обратился к команде после исторической победы.
Также, стало известно, сколько заработал "Кайрат" за выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
