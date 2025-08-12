"Разочарован и обескуражен": Доннарумма на фоне скандала объявил об уходе из "ПСЖ"

Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма в своем Instagram-аккаунте объявил об уходе из французского "Пари Сен-Жермен", передает NUR.KZ.

У 26-летнего вратаря остается год по контракту с парижским клубом. Стороны вели переговоры о продлении соглашения, но зашли в тупик.

Накануне Доннаруму вывели из состава команды в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма". Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике взял на себя ответственность за это решение и заявил, что ему нужен другой тип вратаря. При этом испанский специалист назвал итальянца одним из лучших в мире.

На фоне скандала Доннарумма опубликовал заявление "для особенных парижских фанатов" на итальянском, английском и французском языках.

"С первого дня после моего приезда я отдал все на поле и за его пределами, чтобы заслужить свое место и защищать ворота "ПСЖ". К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить собственный вклад в успехи команды. Я разочарован и обескуражен.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность посмотреть в глаза болельщикам на "Парк де Пренс" (домашний стадион "ПСЖ" — прим. ред.) и попрощаться, как полагается. Если же этого не произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что ваши поддержка и привязанность значат для меня очень много. Никогда этого не забуду. Я всегда буду носить с собой память обо всех эмоциях, волшебных ночах и вас — тех, благодаря кому я чувствовал себя как дома.

Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех и каждый момент, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж", — заявил Доннарумма.

На данный момент официально неизвестно, где продолжит карьеру итальянец. В прошлом сезоне он был основным вратарем "ПСЖ" и вместе с командой выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат Франции, а также Лигу чемпионов. Доннарумма стал единственным голкипером, который вошел в число претендентов на "Золотой мяч" по итогам сезоне 2024/25.

За парижан футболист выступал с лета 2021 года. В столичный клуб он перешел из итальянского "Милана", в академии которого воспитывался и где начал профессиональную карьеру.

В летнее трансферное окно "ПСЖ" подписал французского голкипера Люку Шевалье, который перешел из "Лилля". Ожидается, что он станет первым номером команды.

Напомним, во вторник парижане объявили о еще одном трансфере — защитника Ильи Забарного, который перешел из английского "Борнмута". Это первый украинский футболист в истории "ПСЖ".

