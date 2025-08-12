"Кайрат" по пенальти обыграл "Слован" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского "Кайрата" на выезде по пенальти обыграли словацкий "Слован" в отборочном матче Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали в третьем квалификационном раунде главного еврокубка. Ответная встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Тегельне Поле" в Братиславе.

Основное время закончилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 30-й минуте забил словацкий вингер Роберт Мак, который в одно касание замкнул передачу хорватского полузащитника Марко Толича.

Первый матч между командами завершился с аналогичным счетом, но в пользу "Кайрата". Таким образом, по общей сумме получился ничейный результат, вследствие чего было назначено дополнительное время.

За два экстра-тайма соперники не смогли отметиться голами. Для выявления победителя пары была назначена серия пенальти.

Уже первая попытка алматинцев оказалась неудачной. Удар белорусского полузащитника Валерия Громыко отразил словацкий вратарь Доминик Такач. Однако казахстанский голкипер Александр Заруцкий ответил своим сейвом после пенальти от боснийского хавбека Алена Мустафича.

Решающим оказался промах армянского нападающего "Слована" Тиграна Барсегяна. "Кайрат" выиграл серию пенальти со счетом 4:3 и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, обновив лучший результат в еврокубках своей истории.

На заключительной квалификационной стадии алматинцы встретятся с "Селтиком" из Глазго — действующим чемпионом Шотландии. Победитель этого противостояния станет участником общего этапа Лиги чемпионов, а проигравший выступит на общем этапе Лиги Европы.

Первый матч раунда плей-офф пройдет 20 августа в Глазго. Ответный запланирован на 26 августа в Алматы.

