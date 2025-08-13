"Кайрат" заработал миллиарды за победу в Лиге чемпионов УЕФА

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" заработал внушительную сумму призовых после выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Алматинский "Кайрат" одержал победу по пенальти в двухматчевом противостоянии против словацкого "Слована" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, казахстанский коллектив вышел в раунд плей-офф.

За выход в финальную стадию квалификации главного клубного турнира Европы «Кайрат» заработал 4,29 миллиона евро (2,5 миллиарда тенге по курсу на момент публикации). В случае если алматинцы одержат победу в раунде плей-офф Лиги чемпионов то смогут заработать 18,62 миллиона евро (11,7 миллиарда тенге по курсу на момент публикации).

На заключительной квалификационной стадии алматинцы встретятся с "Селтиком" из Глазго — действующим чемпионом Шотландии. Победитель этого противостояния станет участником общего этапа Лиги чемпионов, а проигравший выступит на общем этапе Лиги Европы.

Первый матч раунда плей-офф пройдет 20 августа в Глазго. Ответный запланирован на 26 августа в Алматы.

