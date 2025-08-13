"Пацаны, пошуметь должны в Европе": главный тренер "Кайрата" после исторической победы в Лиге чемпионов

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своей официальной странице в Instagram поделился видео из раздевалки после победного матча против словацкого "Слована" в Лиге чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Алматинский "Кайрат" одержал победу по пенальти в двухматчевом противостоянии против словацкого "Слована" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, казахстанский коллектив вышел в раунд плей-офф.

После исторической победы главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин обратился к игрокам с просьбой сохранить настрой на предстоящую решающую стадию главного европейского клубного чемпионата.

"Этот счастливый момент мы должны запомнить. Мы творим историю, вы творите историю. Вот этот голод мы должны сохранить его. Понимаете, пацаны! Пошуметь должны в Европе!", - сказал Уразбахтин.

В раунде плей-офф алматинцы сыграют против шотландского "Селтика". Матчи за выход в общий этап Лиги чемпионов пройдут 20-го августа на выезде и 26-го августа на домашнем стадионе.

Ранее, мы рассказывали, сколько заработал "Кайрат" за победу третьем квалификационном раунде еврокубкового турнира.

