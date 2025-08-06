Гол Сатпаева с пенальти принес "Кайрату" победу над "Слованом" в матче Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского "Кайрата" дома обыграли словацкий "Слован" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте забил 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Он реализовал пенальти, который был назначен за фол на российском защитнике Егоре Сорокине.

Гости к тому моменту играли в меньшинстве. Ганский полузащитник Рахим Ибрахим на 65-й минуте получил вторую желтую карточку.

Также в компенсированное ко второму тайму время арбитр удалил главного тренера "Слована" Владимира Вайсса. Отметим, что словацкий специалист в 2013-2015 гг. работал в "Кайрате".

Кроме того, на последних минутах бразильский форвард "Кайрата" Рикардиньо поразил ворота соперника. Однако судейская бригада зафиксировала офсайд и не засчитала гол.

Ответная встреча между командами пройдет 12 августа в Братиславе. Победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф, где его соперником будет шотландский "Селтик" из Глазго. Проигравший вылетит в Лигу Европы, где на аналогичной стадии встретится со швейцарским "Янг Бойз" из Берна.

Напомним, "Кайрат" в нынешнем сезоне уже установил клубный рекорд в Лиге чемпионов. Ранее алматинцы никогда не доходили до третьего квалификационного раунда в главном еврокубке.

"Слован" же в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов выступил на общем этапе. Братиславский клуб — самый титулованный в словацком футболе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.