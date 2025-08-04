"Кайрат" узнал соперника по отборочному раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

В швейцарском городе Ньоне прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором может принять участие казахстанский футбольный клуб "Кайрат", передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов над финским "КуПСом". В следующем круге казахстанский коллектив встретится со "Слованом" (Братислава, Словакия). В случае победы алматинцы в заключительном отборочном раунде сыграют против шотландского "Селтика".

Матчи этой стадии состоятся 19 или 20 августа, ответные встречи пройдут 26 или 27 августа.

Первая игра "Кайрата" против «Слована» за выход в отборочный раунд плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Алматы 6 августа.

Ранее, мы рассказывали, сколько заработал алматинский клуб за участие в еврокубковых матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.