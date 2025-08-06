Лига чемпионов, "Кайрат" — "Слован": прямая трансляция матча, время начала

В среду, 6 августа, казахстанский "Кайрат" продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой со словацким "Слованом".

Во сколько начнется матч?

Первая игра третьего квалификационного раунда состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Как отметили в "Кайрате", все билеты на игру проданы. Ответный матч пройдет 12 августа на арене "Тегельне Поле" в Братиславе.

Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и в раунде плей-офф поборется с шотландским "Селтиком" из Глазго. Проигравший вылетит на аналогичную стадию Лиги Европы в пару к швейцарскому "Янг Бойз" из Берна.

Где смотреть матч?

Прямую трансляцию проведет республиканский телеканал "Qazsport". Также эфир будет доступен в рамках подписки в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Сколько титулов у "Кайрата" и "Слована"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Слован" в 23-й раз (и седьмой подряд) выиграл национальную лигу — это самый титулованный клуб Словакии.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). Таким образом, в нынешнем сезоне алматинская команда уже установила собственный рекорд. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома), а затем прошел финский "КуПС" из Куопио (0:2 — в гостях, 3:0 — дома).

"Слован" же в прошлом сезоне выступил на общем этапе Лиге чемпионов, что стало лучшим результатом команды в главном еврокубке. Кроме того, братиславцы еще во времена Чехословакии выиграли международный титул — Кубок обладателей кубков (сезон 1968/69). В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Слован" начал борьбу со второго квалификационного раунда, где выбил боснийский "Зриньски" из Мостара (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Кайрат" после 19 матчей набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. В последней встрече алматинцы дома обыграли жезказганский "Улытау" со счетом 1:0.

Чемпионат Словакии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Слован" стартовал с ничьей и победы и с четырьмя очками после двух туров идет на второй позиции.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "Слована" — 24-летний форвард сборной Словакии Давид Стрелец. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

Общий показатель братиславской команды — 38,58 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,8 млн евро.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Слована" — 60-летний словак Владимир Вайсс, который в 2013-2015 гг. работал в "Кайрате".

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