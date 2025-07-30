Стало известно, сколько заработал "Кайрат" за выход в третий раунд отбора Лиги чемпионов

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" заработал внушительную сумму призовых за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

29 июля алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле разгромил финский "КуПС" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

На данной стадии казахстанский коллектив заработал 525 тысяч евро призовых (приблизительно 330 миллионов тенге).

В следующем отборочном круге алматинцы сыграют против словацкого "Слована". В случае поражения они получат 550 тысяч евро (345,7 миллионов тенге) и продолжат выступление в еврокубках уже в рамках Лиги Европы УЕФА.

Первая встреча следующей стадии пройдет в Казахстане 5 или 6 августа. Ответный матч состоится в Братиславе 12 августа.

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