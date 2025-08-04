"Астана" может сыграть с бывшей командой Зайнутдинова в плей-офф Лиги конференций
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Столичный футбольный клуб "Астана" узнал потенциальных соперников по отборочному раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА. По итогам нее стали известны возможные соперники "Астаны" за выход в общий этап.
Подопечные Григория Бабаяна во втором квалификационном раунде победили молдавский "Зимбру" и за выход в раунд плей-офф сыграют против швейцарской "Лозанны".
В случае победы "Астана" в раунде плей-офф ЛК может сыграть против победителя противостояния между ирландским "Сент-Патрикс Атлетик" и турецким "Бешикташем", за который ранее выступал лучший бомбардир сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, перешедший в московское "Динамо".
Матчи данной стадии пройдут 21 и 28 августа.
Ранее алматинский "Кайрат" узнал возможного соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2272002-astana-mozhet-sygrat-s-byvshey-komandoy-zaynutdinova-v-pley-off-ligi-konferenciy/
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