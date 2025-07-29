"Кайрат" узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов
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Футболисты словацкого "Слована" из Братиславы вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
На втором отборочном этапе самой титулованной команде Словакии противостоял боснийский "Зриньски" из Мостара. На своем поле "Слован" разгромил соперника со счетом 4:0, а на выезде оформил ничью (2:2).
Таким образом, братиславцы оказались сильнее по сумме двух матчей (6:2) и вышли в третий квалификационный раунд, где сыграют с алматинским "Кайратом", который ранее выбил из борьбы финский "КуПС" из Куопио.
Первая встреча следующей стадии пройдет в Казахстане 5 или 6 августа. Ответный матч состоится в Братиславе 12 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший выступит на аналогичной стадии Лиги Европы.
"Слован" — рекордсмен по числу титулов в словацком футболе. 23 раза, в том числе в семи прошлых сезонах, команда выигрывала национальный чемпионат, 17 раз — Кубок, четырежды — Суперкубок.
В предыдущем сезоне Лиги чемпионов "Слован" дошел до основного этапа, где занял 35-е из 36 мест.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2270235-kayrat-uznal-sopernika-po-tretemu-kvalifikacionnomu-raundu-ligi-chempionov/
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