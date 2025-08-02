Дебютный гол новичка принес "Кайрату" победу над "Улытау" в матче КПЛ
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Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над жезказганским "Улытау" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках 19-го тура на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.
Единственный мяч на 41-й минуте забил бразильский форвард Эдмилсон, который из пределов штрафной поразил дальний нижний угол ворот. Для нападающего этот гол стал дебютным в составе "Кайрата". Эдмилсон в летнее трансферное окно перешел в "Кайрат" из словенского "Целе".
Победа позволила алматинцам набрать 43 очка после 19 матчей и возглавить таблицу КПЛ, обогнав "Астану", у которой 40 баллов после 18 встреч. "Улытау"с 13 очками после 18 игр остается на 12-й позиции и опережает только туркестанский "Туран" и "Атырау".
Напомним, несколько дней назад "Кайрат" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится со словацким "Слованом" из Братиславы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2271546-debyutnyy-gol-novichka-prines-kayratu-pobedu-nad-ulytau-v-matche-kpl/
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