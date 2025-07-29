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      "Кайрат" одержал историческую разгромную победу и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Казахстанские футболисты Еркин Тапалов и Дастан Сатпаев (слева направо)
      Еркин Тапалов и Дастан Сатпаев (слева направо). Фото: Абай Жансарбаев / ФК "Кайрат"

      Футболисты казахстанского "Кайрата" обыграли финский "КуПС" в домашнем отборочном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

      Ответная встреча команд в рамках второго квалификационного раунда главного еврокубка прошла на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля разгромили соперников со счетом 3:0 благодаря трем голам до перерыва.

      Первый мяч забил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев (9 минута). 16-летний форвард нанес точный удар из-за пределов штрафной площади после передачи португальского защитника Луиша Маты.

      Увеличил преимущество алматинцев португальский нападающий Жоржинью (29), который в борьбе отправил мяч в ворота после паса защитника сборной Казахстана Еркина Тапалова.

      Окончательный счет установил Валерий Громыко (43). Хавбек сборной Беларуси из пределов штрафной поразил ближний верхний угол ворот. Голевой передачей отметился Сатпаев.

      При этом в концовке первого тайма грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зария был удален. Футболист находился в запасе и со скамейки вступил в потасовку, после чего главный судья показал ему прямую красную карточку.

      Первая встреча команд прошла в Куопио неделю назад и завершилась победой финского клуба со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказался "Кайрат" (3:2).

      Действующие победители КПЛ вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграют с сильнейшим из пары словацкого "Слована" (Братислава) и боснийского "Зриньски" (Мостар). Первый матч следующей стадии пройдет 5 или 6 августа, ответный — 12 августа.

      Для "Кайрата" это лучший результат в Лиге чемпионов в истории. Ранее команда в главном еврокубке не проходила дальше второго отборочного раунда. На основной стадии ЛЧ из казахстанских клубов выступала только "Астана" (сезон 2015/16).

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