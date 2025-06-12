"Кайрат" объявил о переходе еще одного бразильского футболиста

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" из Алматы в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе бразильского нападающего Эдмилсона, передает NUR.KZ.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до июня 2027 года. Он будет выступать за "Кайрат" под 26-м номером.

По данным Transfermarkt, Эдмилсон перешел из словенского "Целе" на правах свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

Бразилец начал профессиональную карьеру на родине в "Вело Клубе". Затем он выступал за португальские "Марко 09" и "Вилаверденсе".

Последние два сезона Эдмилсон провел в "Целе", в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Словении. Также форвард принял участие в Лиге конференций. Всего за "Целе" он провел 73 матча, в которых забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач.

Эдмилсон стал третьим бразильцем в нынешнем составе "Кайрата". Также на контрактах с алматинским клубом форварды Жоао Пауло и Элдер Сантана, но они продолжают восстановление после тяжелых травм.

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