Определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/25, определившая соперника алматинского "Кайрата", передает корреспондент NUR.KZ.
В главном еврокубке от Казахстана выступит только одна команда. На правах действующего чемпиона страны путевку получил "Кайрат".
При жеребьевке алматинский клуб был определен в статусе несеяного в третью группу. По итогам процедуры стало известно, что "Кайрат" в первом квалификационном раунде встретится с люблянской "Олимпией" — действующим и четырехкратным чемпионом Словении.
Двухматчевое противостояние казахстанская команда начнет на выезде 8 или 9 июля. Ответная игра пройдет через неделю на Центральном стадионе Алматы.
Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд, жеребьевка которого пройдет 18 июня. Проигравший попадет в отборочную сетку Лиги конференций.
Ранее "Кайрат" никогда проходил квалификацию Лиги чемпионов. Из казахстанских команд это удавалось только "Астане", которая выступила на групповом этапе в сезоне 2015/16.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2256480-opredelilsya-pervyy-sopernik-kayrata-v-novom-sezone-ligi-chempionov/
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