Определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/25, определившая соперника алматинского "Кайрата", передает корреспондент NUR.KZ.

В главном еврокубке от Казахстана выступит только одна команда. На правах действующего чемпиона страны путевку получил "Кайрат".

При жеребьевке алматинский клуб был определен в статусе несеяного в третью группу. По итогам процедуры стало известно, что "Кайрат" в первом квалификационном раунде встретится с люблянской "Олимпией" — действующим и четырехкратным чемпионом Словении.

Двухматчевое противостояние казахстанская команда начнет на выезде 8 или 9 июля. Ответная игра пройдет через неделю на Центральном стадионе Алматы.

Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд, жеребьевка которого пройдет 18 июня. Проигравший попадет в отборочную сетку Лиги конференций.

Ранее "Кайрат" никогда проходил квалификацию Лиги чемпионов. Из казахстанских команд это удавалось только "Астане", которая выступила на групповом этапе в сезоне 2015/16.

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