Лига чемпионов, "Кайрат" — "Олимпия": прямая трансляция ответного матча
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Во вторник, 15 июля, казахстанский "Кайрат" проведет второй матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой со словенской "Олимпией".
Во сколько начнется матч?
Ответная игра первого квалификационного раунда состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.
Первый матч между командами прошел неделю назад и завершился вничью со счетом 1:1. Единственный мяч "Кайрата" забил 16-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который стал самым молодым отечественным футболистом, отметившимся голом в еврокубках.
Таким образом, при ничьей в основное время в Алматы будет назначено дополнительное время. Если и дальше команды не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется с финским клубом "КуПС" или молдавским "Милсами", а проигравший вылетит в квалификацию Лиги конференций.
Где смотреть матч?
Официальную прямую трансляцию встречи проведет онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении). Также эфир будет доступен на телеканале "Q League", а на YouTube-канале вещателя ожидается видеообзор матча.
Сколько титулов у "Кайрата" и "Олимпии"?
Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Олимпия" также в четвертый раз выиграла словенскую лигу. В нынешнем сезоне алматинцы занимают промежуточное второе место в КПЛ, а чемпионат Словении проводится по системе "осень-весна" и пока не начался.
В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф.
"Олимпия" ранее уже трижды выступала в Лиге чемпионов и доходила максимум до третьего квалификационного раунда. При этом в двух последних сезонах команда из Любляны была представлена в основной сетке Лиги конференций. В позапрошлом розыгрыше третьего по значимости еврокубка "Олимпия" не вышла из группы, а в прошлом — пробилась в плей-офф, но вылетела на первой стадии.
Кто самые дорогие футболисты команд?
Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — упомянутый Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро. Самый дорогой футболист "Олимпии" — 26-летний форвард Димитар Митровски. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро, а в летнее трансферное окно он за 1 млн евро перешел в люблянский клуб из хорватского "Вараждина". В июне Митровски в составе сборной Северной Македонии сыграл против Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026 года.
Кто тренирует "Кайрат"?
Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Олимпии" — 48-летний португалец Жорже Симау, который пришел в люблянский клуб перед новым сезоном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2265294-liga-chempionov-kayrat-olimpiya-pryamaya-translyaciya-otvetnogo-matcha/
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