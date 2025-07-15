Лига чемпионов, "Кайрат" — "Олимпия": прямая трансляция ответного матча

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      Лига чемпионов, "Кайрат" — "Олимпия": прямая трансляция ответного матча

      Опубликовано:

      Футболисты "Кайрата" в ЛЧ 2025/26
      Футболисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Во вторник, 15 июля, казахстанский "Кайрат" проведет второй матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой со словенской "Олимпией".

      Во сколько начнется матч?

      Ответная игра первого квалификационного раунда состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

      Первый матч между командами прошел неделю назад и завершился вничью со счетом 1:1. Единственный мяч "Кайрата" забил 16-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который стал самым молодым отечественным футболистом, отметившимся голом в еврокубках.

      Таким образом, при ничьей в основное время в Алматы будет назначено дополнительное время. Если и дальше команды не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется с финским клубом "КуПС" или молдавским "Милсами", а проигравший вылетит в квалификацию Лиги конференций.

      Где смотреть матч?

      Официальную прямую трансляцию встречи проведет онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении). Также эфир будет доступен на телеканале "Q League", а на YouTube-канале вещателя ожидается видеообзор матча.

      Сколько титулов у "Кайрата" и "Олимпии"?

      Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Олимпия" также в четвертый раз выиграла словенскую лигу. В нынешнем сезоне алматинцы занимают промежуточное второе место в КПЛ, а чемпионат Словении проводится по системе "осень-весна" и пока не начался.

      В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф.

      "Олимпия" ранее уже трижды выступала в Лиге чемпионов и доходила максимум до третьего квалификационного раунда. При этом в двух последних сезонах команда из Любляны была представлена в основной сетке Лиги конференций. В позапрошлом розыгрыше третьего по значимости еврокубка "Олимпия" не вышла из группы, а в прошлом — пробилась в плей-офф, но вылетела на первой стадии.

      Кто самые дорогие футболисты команд?

      Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — упомянутый Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро. Самый дорогой футболист "Олимпии" — 26-летний форвард Димитар Митровски. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро, а в летнее трансферное окно он за 1 млн евро перешел в люблянский клуб из хорватского "Вараждина". В июне Митровски в составе сборной Северной Македонии сыграл против Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026 года.

      Кто тренирует "Кайрат"?

      Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Олимпии" — 48-летний португалец Жорже Симау, который пришел в люблянский клуб перед новым сезоном.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.