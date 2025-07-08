Лига чемпионов, "Олимпия" — "Кайрат": прямая трансляция матча, время начала

Во вторник, 8 июля, казахстанский "Кайрат" начнет выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой со словенской "Олимпией".

Во сколько начнется матч?

Первая игра стартового квалификационного раунда состоится на стадионе "Стожице" в Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени (22:00 по Казахстану).

Ответный матч пройдет 15 июля на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 20:00. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется с финским клубом "КуПС" или молдавским "Милсами", а проигравший вылетит в квалификацию Лиги конференций.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении). Также эфир будет доступен на телеканале "Q League", а на YouTube-канале вещателя ожидается видеообзор матча.

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Сколько титулов у "Кайрата" и "Олимпии"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "Олимпия" также в четвертый раз выиграла словенскую лигу.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф.

"Олимпия" ранее уже трижды выступала в Лиге чемпионов и доходила максимум до третьего квалификационного раунда. При этом в двух последних сезонах команда из Любляны была представлена в основной сетке Лиги конференций. В позапрошлом розыгрыше третьего по значимости еврокубка "Олимпия" не вышла из группы, а в прошлом — пробилась в плей-офф, но вылетела на первой стадии.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "Олимпии" — 26-летний форвард Димитар Митровски. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро, а в летнее трансферное окно он за 1 млн евро перешел в люблянский клуб из хорватского "Вараждина". В июне Митровски в составе сборной Северной Македонии сыграл против Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Олимпии" — 48-летний португалец Жорже Симау, который пришел в люблянский клуб перед новым сезоном.

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