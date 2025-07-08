Исторический гол Сатпаева помог "Кайрату" сыграть вничью в первом матче Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского "Кайрата" и словенской "Олимпии" не выявили победителя в очном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды стали соперниками по первому квалификационному раунду главного еврокубка. Стартовая встреча двухматчевого противостояния прошла в Любляне на стадионе "Кошице" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без голов. После перерыва счет открыл нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев. 16-летний футболист на 59-й минуте замкнул передачу на пустые ворота от португальского форварда Жоржинью. Сатпаев стал самым молодым казахстанским автором гола в истории еврокубков.

Хозяева поля вскоре смогли отыграться. Счет на 66-й минуте сравнял португальский полузащитник Диогу Пинту, который из пределов штрафной площади нанес точный удар в дальний нижний угол ворот. Голевой передачей отметился его соотечественник защитник Дига Алмейда.

Ответный матч между командами пройдет 15 июля на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд, где сыграет с финским клубом "КуПС" или молдавским "Милсами". Проигравший перейдет в отборочную сетку Лиги конференций.

Напомним, "Кайрат" и "Олимпия" попали в главный еврокубок на правах действующих чемпионов Казахстана и Словении соответственно.

Другие результаты игрового дня в первом квалификационном раунде ЛЧ:

"КуПС" (Финляндия) — "Милсами" (Молдова). 1:0

"Ноа" (Армения) — "Будучность" (Черногория). 1:0

"Иберия 1999" (Грузия) — "Мальме" (Швеция). 1:3

"Левадия" (Эстония) — "РФШ" (Латвия). 0:1

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