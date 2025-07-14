Четыре футболиста стали лучшими бомбардирами Клубного чемпионата мира 2025 года

Бомбардирский зачет на Клубном чемпионате мира ФИФА 2025 года возглавили четыре футболиста, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Лидеры бомбардирской гонки забили по четыре мяча. Ими стали аргентинский вингер лиссабонской "Бенфики" Анхель Ди Мария (он уже выступает на родине за "Росарио Сентраль"), испанский форвард мадридского "Реала" Гонсало Гарсия, бразильский нападающий эр-риядского "Аль-Хиляля" Маркос Леонардо и гвинейский нападающий дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси.

Лучшим ассистентом турнира стал аргентинский полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес, который отметился тремя голевыми передачами.

Итальянский вратарь парижского "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарума показал первый результат по количеству "сухих" побед (пять матчей на ноль).

Напомним, чемпионом турнира в итоге стал "Челси". В финале лондонцы разгромили "ПСЖ", а после матча на поле произошла массовая потасовка.

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