"ПСЖ" разгромил "Реал" и вышел в финал Клубного чемпионата мира
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Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли испанский "Реал" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках второго полуфинала. Матч прошел на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), начало было отложено на десять минут из-за ДТП рядом с ареной.
"ПСЖ" одержал крупную победу со счетом 4:0. Дубль оформил испанский полузащитник Фабиан Руис (6 и 24 минуты), которого признали лучшим игроком матча.
Еще по мячу забили французский форвард Усман Дембеле (9) и португальский нападающий Гонсалу Рамуш (88). По одной голевой передачей занесли себе в актив Дембеле, марокканский защитник Ашраф Хакими и французский вингер Брэдли Барколя.
Парижане вышли в финал, где встретятся с английским "Челси" (Лондон), который днем ранее выбил из борьбы бразильский "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро). Решающий матч турнира начнется в полночь с 13 на 14 июля.
"Реал" же завершил выступление на чемпионате. Игра с "ПСЖ" стала последней в составе мадридцев для хорватского полузащитника Луки Модрича и испанского защитника Лукаса Васкеса, которые покидают команду.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2263743-pszh-razgromil-real-i-vyshel-v-final-klubnogo-chempionata-mira/
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