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Лука Модрич объявил об уходе из мадридского "Реала"

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Хорватский футболист Лука Модрич
Лука Модрич. Фото: Denis Doyle/Getty Images

Хорватский футболист Лука Модрич в Instagram-аккаунте официально анонсировал уход из мадридского "Реала" по окончании сезона, передает NUR.KZ.

39-летний полузащитник объявил, что матч заключительного тура Ла Лиги станет для него последним домашним в составе испанского клуба. В субботу "Реал" примет "Реал Сосьедад", и мадридцы уже анонсировали торжественные проводы Модрича.

"Дорогие болельщики, время пришло. Момент, наступления которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец... В субботу сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу".
Я приехал сюда в 2012 году с желанием надеть футболку лучшей команды в мире и с амбициями добиваться больших высот, но представить не мог, что будет дальше. Игра за "Реал" изменила мою жизнь как футболиста и как человека. Горжусь тем, что был частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории", — написал Модрич.

Хорват выразил благодарность руководству "Реала", всем тренерам, партнерам и сотрудникам клуба, с которыми он взаимодействовал. Модрич отметил, что чувствует не только значимость титулов и побед, но и особую привязанность и любовь к мадридцам.

"Ухожу с полным сердцем. Наполнен гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хоть после клубного чемпионата мира больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду болельщиком Мадрида. Мы еще увидимся. Мадридский "Реал" будет моим домом на всю жизнь", — заключил Модрич.

Таким образом, хорват подтвердил, что выступит на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Также об этом заявила и пресс-служба "Реала".

Кроме того, мадридцы в своем релизе подчеркнули достижения Модрича и выразили благодарность "одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола".

Хорватский полузащитник перешел в "Реал" в августе 2012 года из английского "Тоттенхэма". В составе мадридцев он выиграл 28 трофеев и стал самым титулованным футболистом в истории клуба. Всего в составе испанской команды Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 93 голевые передачи.

В сборной Хорватии полузащитник выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира — в 2018 и 2022 годах соответственно. Он является рекордсменом национальной команды по числу проведенных матчей (186).

Также в активе Модрича множество индивидуальных наград. В 2018 году он выиграл "Золотой мяч" и стал первым с 2007 года обладателем этого приза, который обошел и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2247897-luka-modrich-obyavil-ob-uhode-iz-madridskogo-reala/