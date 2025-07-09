"Челси" обыграл "Флуминенсе" и стал первым финалистом Клубного чемпионата мира

Футболисты английского "Челси" (Лондон) обыграли бразильский "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого полуфинала. Матч прошел на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершился со счетом 2:0.

Оба мяча забил бразильский форвард Жоао Педро, который в летнее трансферное окно перешел в "Челси" из английского "Брайтона" за сумму около 63 млн евро. Для него это был второй матч в составе лондонцев.

Педро отличился на 18-й и 56-й минутах. Во втором случае голевой передачей отметился аргентинский полузащитник Энцо Фернандес.

Примечательно, что бразилец является воспитанником "Флуминенсе" и начинал профессиональную карьеру в данной команде, поэтому не праздновал голы в ее ворота.

Победа позволила "Челси" стать первым финалистом Клубного чемпионата мира. Соперник лондонцев по решающему матчу определится в противостоянии французского "Пари Сен-Жермен" и испанского "Реала". Встреча парижан и мадридцев начнется в полночь с 9 на 10 июля по казахстанскому времени.

Напомним, Клубный чемпионат мира проходит в США. Впервые в этом турнире участвуют 32 команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.