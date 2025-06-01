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Беспорядки во Франции после победы "ПСЖ": сотни машин подожжены, два человека погибли, 190 - ранены

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Беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции. Фото: LOU BENOIST/AFP via Getty Images

Во Франции в результате беспорядков, возникших при праздновании победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Le Figaro.

Как сообщает издание, число задержанных в результате беспорядков по всей стране выросло до 559, в Париже было задержано больше 490 человек.

В общей сложности в результате беспорядков пострадали около 190 человек, из которых 22 полицейских и семеро пожарных. Зарегистрировано 692 случая поджога, в том числе 264 транспортных средств.

Кроме того, издание пишут о двух погибших. По данным СМИ, в Париже погибли женщина на скутере, после того, как ее во время празднования сбила машина. А в Даксе, как пишет издание, во время беспорядков зарезали 17-летнего подростка.

В полиции сообщают, что участники беспорядков кидали в полицейских камни, поэтому стражам порядка пришлось применить свето-шумовые гранаты.

В Лорьяне участники беспорядков начали грабить магазины, а в Нанте толпа напала на автобус. Полиция быстро задержала всех нападавших.

Напомним, этой ночью футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали крупную победу над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА — "ПСЖ" выиграл со счетом 5:0. Это крупнейшая победа в истории финалов Лиги чемпионов.

Парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Ранее столичная команда выступала в финале только в 2020 году и потерпела поражение от немецкой "Баварии".

После этого тысячи болельщиков по всей Франции вышли на улицы для празднования победы "ПСЖ", города охватили беспорядки. Сообщалось, что автомобиль врезался в толпу фанатов, десятки человек пострадали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2251104-besporyadki-vo-francii-posle-pobedy-pszh-sotni-mashin-podozhzheny-dva-cheloveka-pogibli-190-raneny/