"Астана" узнала первого соперника по квалификации Лиги конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, определившая соперника "Астаны", передает корреспондент NUR.KZ.

Столичный клуб как серебряный призер прошлого розыгрыша Казахстанской премьер-лиги начнет отбор в основную сетку третьего по значимости еврокубка сразу со второго раунда квалификации.

При жеребьевке "Астана" попала в число сеяных команд. По результатам процедуры ее соперником стал кишиневский "Зимбру" — бронзовый призер прошлого чемпионата Молдовы.

Планируется, что первую встречу "Астана" проведет 24 июля на выезде, ответную — 31 июля на домашнем поле.

Победитель по сумме двух матчей выйдет в третий квалификационный раунд, а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Напомним, ранее определились соперники трех других казахстанских клубов, которые начнут отбор в еврокубках с первого этапа. В среду стали известны их потенциальные оппоненты по второму раунду.

Алматинский "Кайрат" (Лига чемпионов), если пройдет словенскую "Олимпию", дальше встретится с финским клубом "КуПС" или молдавским "Милсами". "Актобе" (Лига Европы), если окажется сильнее польской "Легии", в следующем раунде сыграет с чешским "Баником". Шымкентский "Ордабасы" (Лига конференций), если пройдет грузинское "Торпедо" из Кутаиси, дальше по сетке сойдется с кипрской "Омонией".

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