Казахстанские клубы узнали соперников по отборочным раундам в еврокубках

Прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которой казахстанские футбольные клубы "Актобе" и "Ордабасы" узнали соперников, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам жеребьевки во втором по значимости еврокубковом турнире Лиге Европы в первом отборочном раунде "Актобе" поборется против польской "Легии". Выездной матч этой стадии пройдет 10 июля в Варшаве. Дома актюбинцы сыграют 17 июля.

В первом круге квалификации Лиги конференций шымкентский “Ордабасы” встретится с грузинским "Торпедо". Выездная игра в Кутаиси и домашняя в Шымкенте пройдут 10 и 17 июля соответственно.

Напомним, ранее первого соперника по стартовому отборочному раунду Лиги чемпионов УЕФА узнал действующий чемпион Казахстана алматинский "Кайрат".

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