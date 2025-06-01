Беспорядки охватили Париж после победы "ПСЖ": толпа ограбила магазин (видео)

Сегодня ночью впервые в истории "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов. Во время празднования победы во Франции случились беспорядки, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, ссылаясь на французские телеканалы, ночью полиция задержала 294 человек.

Отмечается, что в Париже развернули "огромные силы безопасности", мобилизованы 5400 сотрудников полиции и жандармов. Стражи порядка производят аресты, в основном, за применение болельщиками зажигательных веществ.

Кроме того, по данным полиции, несколько человек ворвались в обувной магазин на Елисейских полях и разграбили его. В результате этого инцидента арестовано еще 30 человек.

Между тем во время празднования победы во французском городе Гренобль в толпу болельщиков врезался автомобиль.

По данным местной префектуры, ранены четыре человека из одной семьи, состояние двоих характеризуется как тяжелое. СМИ пишу, что их сбил водитель, ехавший на большой скорости по трамвайным путям и "попытавшийся развернуться, используя ручной тормоз".

Водителя уже задержали.

Напомним, этой ночью футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали крупную победу над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА — "ПСЖ" выиграл со счетом 5:0. Это крупнейшая победа в истории финалов Лиги чемпионов.

Парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Ранее столичная команда выступала в финале только в 2020 году и потерпела поражение от немецкой "Баварии".

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