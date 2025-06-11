Машины подарили всем футболистам и тренерам сборной Узбекистана за выход на чемпионат мира (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
За исторический выход на ЧМ-2026 всем игрокам и членам тренерского штаба сборной Узбекистана по футболу подарили по автомобилю, передает "Чемпионат".
В заключительном матче отбора Узбекистан разгромил Катар, а туром ранее команда обеспечила себе первый в истории выход в финальную стадию ЧМ-2026.
За историческое достижение футболистов и тренеров решили наградить - каждому из них подарили машину.
Автомобили для каждого члена сборной Узбекистана были вывезены прямо к футбольному полю.
На видео запечатлели, как роскошные черные кроссоверы выезжают на поле после матча.
Также сообщается, что президент страны подписал указ о присвоении группе футболистов и тренеров почетных званий, награждении орденами и медалями.
Напомним, 5 июня мужская сборная Узбекистана по футболу успешно прошла отбор на чемпионат мира 2026 года и впервые примет участие в этом турнире.
А накануне сборная Узбекистана по футболу одержала домашнюю победу над Катаром в своем заключительном матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2254164-mashiny-podarili-vsem-futbolistam-i-treneram-sbornoy-uzbekistana-za-vyhod-na-chempionat-mira-video/
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