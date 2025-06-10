Сборная Узбекистана разгромила действующих чемпионов Азии в последнем матче отбора на ЧМ-2026
Опубликовано:
Мужская сборная Узбекистана по футболу одержала домашнюю победу над Катаром в своем заключительном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках десятого тура группы А на третьем этапе отборочного цикла в азиатской зоне. Матч прошел на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Забитыми мячами отметились полузащитник Азизбек Тургунбоев (28 минута) и нападающие Эльдор Шомуродов (86) и Игорь Сергеев (90+2).
Победа позволила сборной Узбекистана набрать 21 очко и возглавить таблицу. Однако команду могут опередить иранцы, у которых 20 баллов в активе и матч в запасе. Обе эти сборные уже квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.
Катарцы же завершили третий этап отбора на четвертой позиции с 13 очками. Они примут участие в четвертом квалификационном раунде, где будут разыгрываться еще две прямые путевки на чемпионат мира. Отметим, что сборная Катара стала победителем двух последних Кубков Азии по футболу.
В параллельном матче этой же группы выступление в квалификации завершила команда Кыргызстана, которая на своем сыграла вничью с ОАЭ (1:1). У хозяев поля мяч забил форвард Кай Мерк (90+6), у гостей — полузащитник Хариб Сухаиль (30).
Данный результат позволил сборной Кыргызстана набрать восемь очков. Команда заняла пятое место в группе, обогнав только КНДР, и лишилась шансов выйти на чемпионат мира. Представители ОАЭ стали третьими с 15 баллами и выступят в четвертом раунде, как и сборная Катара.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2254062-sbornaya-uzbekistana-razgromila-deystvuyushchih-chempionov-azii-v-poslednem-matche-otbora-na-chm-2026/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах