Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Мужская сборная Узбекистана по футболу успешно прошла отбор на чемпионат мира 2026 года и впервые примет участие в этом турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг команда провела матч в девятом туре группы А в рамках третьего этапа квалификации в азиатской зоне. Выездная игра с ОАЭ завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Данный результат позволил сборной Узбекистана обеспечить себе прямой выход на чемпионат мира. С 18 очками команда занимает второе место в туре за тур до конца этапа. У представителей ОАЭ, которые идут третьими, в активе теперь 14 баллов. Лидерство удерживает Иран (20), также гарантировавший себе участие в ЧМ-2026.

Таким образом, сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Добавим, что ранее, помимо Ирана, успешно прошли отбор Новая Зеландия, Япония и Аргентина. Три сборные из стран-хозяек автоматически попали в число участников.

Третий этап в квалификации азиатской зоны завершится 10 июня. В октябре пройдет четвертая стадия, на которой определятся обладатели еще двух путевок на чемпионат мира. Сборная ОАЭ гарантировала себе участие в следующем этапе. Также из группы с Узбекистаном туда выйдет Катар или Кыргызстан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.