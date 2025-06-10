"Пора освободить место": Асхат Тагыберген — о завершении карьеры в сборной Казахстана по футболу
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Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген прокомментировал решение завершить карьеру в национальной команде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
В понедельник, 9 июня, сборная Казахстана потерпела поражение от Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
После матча полузащитник Асхат Тагыберген объявил о завершении карьеры в национальной команде.
"Матч против Северной Македонии стал для меня последним в составе национальной сборной. Это решение мы приняли вместе с семьёй. Пришло время уступить дорогу молодым. Футбол — это всегда конкуренция. Сейчас об этом много говорят, и я сам верю, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Но сегодня я чувствую: пора освободить это место.
Я сыграл свой последний матч за сборную. Мою футбольную карьеру я продолжу на клубном уровне. Каждый матч за национальную команду я принимал близко к сердцу. Особенно запомнится поддержка 30 тысяч болельщиков на «Астана Арене» — это навсегда останется в памяти. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал",— заявил Асхат.
Тагыберген провёл за главный коллектив 63 игры во всех турнирах, забил три гола и отдал семь голевых передач. Один из его забитых мячей пришёлся на сенсационный матч против Дании с победным камбэком. Тот гол был номинирован УЕФА на звание лучшего в отборе на чемпионат Европы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253909-pora-osvobodit-mesto-ashat-tagybergen-o-zavershenii-karery-v-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/
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