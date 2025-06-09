Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген завершил карьеру в национальной команде

Полузащитник Асхат Тагыберген завершил карьеру в сборной Казахстана по футболу. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Али Алиев, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник сборная Казахстана потерпела домашнее поражение от Северной Македонии в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. Единственный мяч был забит после того, как гости перехватили пас Тагыбергена.

"Обновление команды — путь медленный. Внутри команды уже проходят такие процессы. Первый из них в том, что наш капитан, многоуважаемый Асхат Тагыберген, набрался мужества и смелости. Прощаться с национальной сборной очень сложно. Об этом Асхат сказал в раздевалке, дал дорогу молодым, задал эталон для них. Мы не смогли украсить его прощальный матч победой. А так — Асхат попрощался в раздевалке с футболкой национальной сборной", — сказал Алиев.

Тагыбергену в августе исполнится 35 лет. В составе сборной Казахстана он провел 63 матча и отметился тремя голами. На клубном уровне полузащитник выступает за костанайский "Тобол".

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