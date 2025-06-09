Сборная Казахстана по футболу проиграла Северной Македонии в отборе на чемпионат мира
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Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела домашнее поражение от Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч четвертого тура группы J прошел в понедельник на "Астана Арене". Гости одержали победу со счетом 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте забил форвард Александар Трайковски, который ударом с лета в одно касание поразил дальний нижний угол ворот.
Во втором тайме футболисты сборной Казахстана дважды попали в каркас ворот. Удар Максима Самородова пришелся в перекладину, Дастана Сатпаева — в штангу.
Хозяева поля превзошли соперников по владению мячом (55% против 45%), точности передач (84% против 81%) и общему числу ударов (12 против 9).
Поражение стало для казахстанцев вторым в нынешней квалификации. После трех матчей команда с тремя очками за победу над Лихтенштейном занимает третье место в таблице. Македонцы же набрали восемь баллов за четыре встречи и стали промежуточными лидерами.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября на "Астана Арене" против Уэльса. Через три дня после этого команда сыграет на выезде с Бельгией.
Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, примет участие в стыковых матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253660-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-severnoy-makedonii-v-otbore-na-chempionat-mira/
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