Сборная Казахстана по футболу проиграла Северной Македонии в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела домашнее поражение от Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч четвертого тура группы J прошел в понедельник на "Астана Арене". Гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте забил форвард Александар Трайковски, который ударом с лета в одно касание поразил дальний нижний угол ворот.

Во втором тайме футболисты сборной Казахстана дважды попали в каркас ворот. Удар Максима Самородова пришелся в перекладину, Дастана Сатпаева — в штангу.

Хозяева поля превзошли соперников по владению мячом (55% против 45%), точности передач (84% против 81%) и общему числу ударов (12 против 9).

Поражение стало для казахстанцев вторым в нынешней квалификации. После трех матчей команда с тремя очками за победу над Лихтенштейном занимает третье место в таблице. Македонцы же набрали восемь баллов за четыре встречи и стали промежуточными лидерами.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября на "Астана Арене" против Уэльса. Через три дня после этого команда сыграет на выезде с Бельгией.

Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, примет участие в стыковых матчах.

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